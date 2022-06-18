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Сегодня, 17:16

Даниил Медведев вышел в финал турнира в немецком Галле

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Россиянин Даниил Медведев вышел в финал турнира в немецком Галле. В полуфинале он в двух сетях справился с представителем Германии Оскаром Отте — 7:6 (7:3), 6:3.

За 1 час 36 минут встречи первый номер мирового рейтинга четырежды ошибся при подаче, сделав восемь эйсов и два брейка.

Второй финалист определится в матче между Хубертом Хуркамеч (Польша) и Ником Кирьосом (Австралия).

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 134 520 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 1) — Оскар Отте (Германия) — 7:6 (7:3), 6:3

Даниил Медведев
39
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