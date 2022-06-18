Даниил Медведев вышел в финал турнира в немецком Галле
Россиянин Даниил Медведев вышел в финал турнира в немецком Галле. В полуфинале он в двух сетях справился с представителем Германии Оскаром Отте — 7:6 (7:3), 6:3.
За 1 час 36 минут встречи первый номер мирового рейтинга четырежды ошибся при подаче, сделав восемь эйсов и два брейка.
Второй финалист определится в матче между Хубертом Хуркамеч (Польша) и Ником Кирьосом (Австралия).
Галле (Германия)
Турнир ATP Terra Wortmann Open
Призовой фонд 2 134 520 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Даниил Медведев (Россия, 1) — Оскар Отте (Германия) — 7:6 (7:3), 6:3
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