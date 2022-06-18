Чесноков отреагировал на выход Медведева в финал турнира в Галле

Полуфиналист Открытого чемпионата Франции 1989 года Андрей Чесноков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу Даниила Медведева над немцем Оскаром Отте в полуфинале турнира в Галле (7:6 (7:3), 6:3).

«Удручает, что Даниил не будет играть на Уимблдоне. Если бы он принимал участие в этом турнире, у него были бы хорошие шансы. Даниил здорово играет на траве, комфортно себя чувствует. После первого турнира он играет еще лучше и увереннее. После того как Отте в сегодняшнем матче сделал брейк в первом сете, Даниил сразу же вернул подачу обратно. Медведев победил достаточно комфортно и уверенно», — сказал Чесноков «СЭ».

Второй финалист определится в матче между Хубертом Хуркамеч (Польша) и Ником Кирьосом (Австралия).