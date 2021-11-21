Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Александра Зверева в финале Итогового турнира ATP над россиянином Даниилом Медведевым (6:4, 6:4).

«Мне трудно на этот счет давать какой-то разумный комментарий. Факт в том, что в сегодняшнем матче был не тот Медведев, которого мы привыкли видеть. Безусловно, Зверев изначально не дал Даниилу играть в тот теннис, который он привык играть со своими соперниками. Мне показалось, что сегодня Зверев был Медведевым, а Медведев — Зверевым», — сказал Кафельников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Кафельников также рассказал, почему у Даниила не получилось второй раз подряд одержать победу над Зверевым на одном и том же турнире.

«Они играли между собой огромное количество раз. Знают игру друг друга от А до Я. Зверев понимал ценность именно данной игры, поэтому и мобилизовался на 150% свои возможностей и не дал Медведеву сыграть в тот теннис, который Даниил навязывал своим предыдущим оппонентам. Хотя с другой стороны по времени и по накалу, немец провел более тяжелый матч, чем Медведев. Такие игры бывают, с этим ничего не сделаешь», — добавил Кафельников.

Матч Зверев — Медведев продолжался 1 час и 16 минут.

Зверев сделал восемь эйсов при одной двойной ошибке и двух реализованных брейк-пойнтах. У Медведева три эйса и две двойные. За весь матч россиянин не заработал ни одного брейк-пойнта.