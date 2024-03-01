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1 марта, 16:00

Медведев — Умбер: смотреть трансляцию матча 1/2 финала АТР-500 в Дубае

Матч 1/2 финала АТР-500 в Дубае Медведев — Умбер начнется 1 марта в 18:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет против представителя Франции Уго Умбера полуфинале турнира АТР-500 в Дубае в пятницу, 1 марта. Начало — ориентировочно в 18:00 по московскому времени.

В России официальной трансляции турниров ATP нет. Видеотрансляцию матча Медведев — Умбер в прямом эфире будет доступна в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

28-летний Медведев в четвертьфинале турнира в Дубае одержал победу над Алехандро Давидовичем Фокиной (6-2, 6-3). Ранее по турнирной сетке россиянин прошел Лоренцо Сонего и Александра Шевченко. В нынешнем сезоне Даниил сыграл в финале Australian Open.

25-летний Умбер в четвертьфинале турнира в Дубае победил Хуберта Хуркача в трех сетах (3-6, 7-6, 6-3). Ранее по турнирной сетке француз прошел Энди Маррея и Гаэля Монфиса. Для Уго это будет второй полуфинал в этом сезоне — ранее он доходил до этой стадии на турнире в Марселе.

Теннис
Даниил Медведев
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