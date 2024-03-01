Российский теннисист Даниил Медведев сыграет против представителя Франции Уго Умбера полуфинале турнира АТР-500 в Дубае в пятницу, 1 марта. Начало — ориентировочно в 18:00 по московскому времени.

В России официальной трансляции турниров ATP нет. Видеотрансляцию матча Медведев — Умбер в прямом эфире будет доступна в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.