Россиянин Даниил Медведев после поражения от Доминика Тима​ в финале турнира в Барселоне признался, что не собирается оправдываться проблемами со здоровьем. У теннисиста было повреждение плеча.

- Упустил преимущество в первом сете не из-за плеча, - цитирует пресс-служба ATP Медведева. - Врач мне очень помог, когда я проигрывал 3:5, и потом у меня ничего не болело. Тим изменил стиль, начал меньше ошибаться, а я не смог подстроиться. Помим этого, я начал ошибаться, когда нельзя было это делать. Тактически соперник сыграл очень правильно. Я старался изо всех сил, но Тим был слишком силен. В некоторые моменты выиграть у него даже одно очко было большим достижением.