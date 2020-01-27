Даниил Медведев записал обращение после вылета на Australian Open
13:27
Россиянин Даниил Медведев подвел итоги выступления на Australian Open. Он вылетел в 1/8 финала, проиграв Стэну Вавринке (2:6, 6:2, 6:4, 6:7, 2:6).
— К сожалению, турнир в Австралии для меня завершен, — записал Медведев обращение в Twitter. — Очень расстроен, но Стэн Варвинка провел отличный матч. С нетерпением жду возможности вернуться на корты Australian Open в следующем году. И постараюсь достичь новых высот в следующий раз.
See you next year @AustralianOpen ? pic.twitter.com/bdpt3qvtiO— Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) January 27, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...