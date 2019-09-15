Четвертая ракетка мира, финалист US Open Даниил Медведев перед стартом турнира в Санкт-Петербурге, где он «посеян» под первым номером, рассказал о помощи своей жены Дарьи.

— Ваша супруга во время ваших матчей ведет себя очень сдержанно. А после них она кричит на вас? И какой самый ценный теннисный совет она вам дала?

— Она сама играла в теннис лет до 18 и, в принципе, неплохо. Я не назову рейтинг, какой у нее был по юниорам, но она была в сотне. Может быть, даже выше — 50-60-е место. Это я к тому, что она все-таки понимает теннис. Не на том уровне, на котором нахожусь я, но все же. Насчет ее эмоций во время матча, так получается, что чем меньше эмоций по ходу матча испытываю я, тем лучше для меня. Поэтому вся моя команда знает: чем меньше эмоций показывают они, тем, опять же, лучше для меня. Я не буду нервничать, не буду заводиться. Мы, я и моя команда, работаем на благо друг друга. Все знают, что надо делать, чтобы я чувствовал себя хорошо. После матчей, естественно, она может мне что-то сказать. Но нет, она не кричит на меня. Такого не было.

А самый ценный совет: стоит рассказать вам историю, которая произошла в Вашингтоне в прошлом году (тогда Медведев не входил в топ-60 мирового рейтинга. — Прим. «СЭ»). Я тренировался с Люкой Пуем, мы играли на счет, у меня что-то не пошло в тот день, и я проиграл 0:6, в принципе, борясь за каждое очко. Она сидела на трибуне. Она мне до этого все время говорила: «Ты можешь быть в топ-10, ты можешь играть лучше». А я все время отвечал: «Да как? Тяжело». И в тот день я ей всю тренировку говорил: «Ну и куда? Куда я попаду? Какой топ-10? Посмотри, как люди играют! Я не могу ни гейма взять!»

Самое ценное — это даже не совет, а то, что она все время верила в меня, говорила, что я могу и что для этого нужно делать. (Мария Никулашкина)