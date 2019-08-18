Даниил Медведев: «Гоффен, как и я, находится в сумасшедшей форме»

Россиянин Даниил Медведев переиграл Новака Джоковича в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (3:6, 6:3, 6:3) и вышел в финал третьего турнира подряд. В интервью пресс-службе ATP он рассказал, за счет чего ему удалось переломить ход поединка с первой ракеткой мира.

— Конечно, я очень рад победить, особенно в таком матче. Обычно Джокович, когда берет первый сет, его уже не остановить. Но я сумел все поменять. Чувствовал, что уже не могу перестреливаться с ним в долгих розыгрышах. Знал, что нужно играть более агрессивно. Также понимал, что со второй подачи не могу выиграть ни одного очка, поэтому решил, что если я буду подавать со всей силы и дам двойную, в этом никакой проблемы не будет — результат останется тем же. В итоге эти маленькие тактические моменты помогли мне победить.

С Гоффеном (соперником по финалу. — Прим. «СЭ») — мы в этом году играли два раза. Австралия была давно, и я, если честно, уже успел подзабыть. Считаю, что у нас с Давидом похожая по стилю игра, поэтому, наверное, нам обоим тяжело. Если он здесь в финале, значит, он, как и я, находится в сумасшедшей форме. Значит, завтра надо показать свою лучшую игру.