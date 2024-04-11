Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 16:46

Циципас обыграл Зверева и сыграет с Хачановым в четвертьфинале турнира в Монте-Карло

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Стефанос Циципас.
Фото Reuters

Греческий теннисист Стефанос Циципас в двух сетах победил немца Александра Зверева в 1/8 финала турнира в Монте-Карло — 7:5, 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. На счету немца 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10. У грека 2 эйса, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В четвертьфинале турнира Циципас сыграет с россиянином Кареном Хачановым, который обыграл Даниила Медведева со счетом 6:3, 7:5.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Master

Призовой фонд 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Стефанос Циципас (Греция, 12) — Александр Зверев (Германия, 5) — 7:5, 7:6 (7:3).

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Карен Хачанов
Стефанос Циципас
1
2
Читайте также
Некоторые российские спортсмены еще могут попасть на Олимпиаду
Медведев проиграл Хачанову в третьем круге турнира в Монте-Карло
Задержанный за убийство полицейского в Подмосковье признал вину
13 лет после ужаса: у «Локомотива» - первый финал Кубка Гагарина с момента страшной гибели всей команды
Режим КТО в Кабардино-Балкарии отменен
Ракета-носитель «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный
Популярное видео
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Продолжит ли работу в лиге главный арбитр Алексей Анисимов?
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кафельников считает, что Хачанов может выйти в полуфинал турнира в Монте-Карло
Новости
RSS RSS
Все новости