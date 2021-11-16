Тарпищев: «С сегодняшней подачей Рублев может обыграть Джоковича»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями после победы Андрея Рублева над Стефаносом Циципасом в первом матче группового этапа Итогового турнира АТР в Турине (6:4, 6:4).

«Андрей сегодня был хорош. На мое удивление, подавал сегодня восхитительно на протяжении всего матча. Хорошая подача — залог успеха, так было и будет всегда. У Циципаса сегодня барахлил удар с левой руки, это было заметно. Есть ли у него шансы обыграть Новака в следующем матче? Думаю, что он может рассчитывать на победу, если будет подавать так же, как это делал сегодня против Циципаса. Сегодняшняя первая подача Андрея может навести шороху в матче с Новаком. В следующей встрече должна будет присутствовать определенная доля везения, без этого Джоковича сложно будет переиграть. Думаю, что ключевым матчем в этой группе станет противостояние с Каспером Руудом. Надеюсь, Андрей продолжит играть в таком же духе. Стартовал удачно, молодец, поздравляю», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Следующим соперником Рублева станет серб Новак Джокович. После первого тура они делят первое место в группе.