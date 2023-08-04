Циципас вышел в полуфинал турнира в Мексике
Грек Стефанос Циципас обыграл чилийца Николаса Харри в четвертьфинале турнира в Лос-Кабосе (Мексика) — 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:2. Матч длился 3 часа.
За выход в финал первый «сеянный» на турнире сыграет с победителем пары Борна Чорич (Хорватия, 4) — Илья Ивашко (Белоруссия, 8).
Лос-Кабос (Мексика)
Турнир ATP Mifel Tennis Open by Telcel Oppo
Призовой фонд 852 480 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Стефанос Циципас (Греция, 1) — Николас Харри (Чили, 6, WC) — 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:2
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