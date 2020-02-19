Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

Грек Стефанос Циципас во втором круге турнира в Марселе (Франция) победил шведа Микаэля Имера — 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 12 минут.

За право выйти в полуфинал Циципас сразится с канадцем Вашеком Поспишилом.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 691 880 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 2) — Микаэль Имер (Швеция) — 6:1, 6:3