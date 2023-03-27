Циципас вышел в 1/8 финала турнира в Майами и сыграет с Хачановым

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл Кристиана Гарина из Чили в третьем круге турнира ATP в Майами (США) — 6:3, 4:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа и 6 минут. Циципас сделал 12 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Гарина 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В 1/8 финала турнира Циципас сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Стефанос Циципас (Греция, 2) — Кристиан Гарин (Чили, Q) — 6:3, 4:6, 6:4