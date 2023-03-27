Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:37

Хачанов обыграл Легечку и вышел в 1/8 финала турнира в Майами

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/8 финала турнира ATP в Майами (США).

В матче третьего круга он обыграл Иржи Легечку из Чехии — 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. На счету Хачанова 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. Легечка сделал 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал один брейк-пойнт.

В 1/8 финала Хачанов встретится с победителем матча Кристьян Гарин (Чили) — Стефанос Циципас (Греция).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Карен Хачанов (Россия, 14) — Иржи Легечка (Чехия) — 6:2, 6:4

Теннис
Карен Хачанов
11
Читайте также
Русская танцовщица увела из семьи звезду регби. Скандальный развод после шоу
Бах анонсировал возвращение российских спортсменов. Как это будет?
Опубликованы кадры с места обрушения балки на ж/д путях в Москве
В России предложили обязать банки блокировать интернет-подписки
МИД Польши заявил об отказе передать Киеву все истребители МиГ-29
В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции Москвина
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селиваненко оценил перспективы Медведева на турнире в Майами

Принцесса Уэльская Кэтрин готова наградить теннисистов из России и Белоруссии в случае их победе на Уимблдоне
Новости
RSS RSS
Все новости