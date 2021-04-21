Циципас вышел в 1/8 финала турнира в Барселоне
15:28
Греческий теннисист Стефанос Циципас в матче второго круга турнира в Барселоне обыграл испанца Хауме Мунара со счетом 6:0, 6:2.
Встреча длилась 1 час 18 минут. Грек сделал два эйса, совершил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12.
В 1/8 финала Циципас встретится с австралийцем Алексом Де Минауром, который ранее обыграл Александра Бублика из Казахстана.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 1 565 480 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Стефанос Циципас (Греция, 2) — Хауме Мунар (Испания, WC) — 6:0, 6:2
Алекс Де Минаур (Австралия, 14) — Александр Бублик (Казахстан) — 7:6 (7:3), 6:2
3
Зачет
vs
1
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