Рублев вышел в 1/8 финала турнира в Барселоне

Российский теннисист Андрей Рублев во втором круге турнира в Барселоне обыграл итальянца Федерико Гайо со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Россиянин сделал 3 эйса и совершил 2 двойные ошибки, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 4.

В третьем круге Рублев встретится с испанцем Альбертом Рамосом.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 1 565 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 3, WC) — Федерико Гайо (Италия, LL) — 6:4, 6:3

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Адриан Маннарино (Франция, 17) — 6:4, 6:4