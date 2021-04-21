Рублев вышел в 1/8 финала турнира в Барселоне
13:42
Российский теннисист Андрей Рублев во втором круге турнира в Барселоне обыграл итальянца Федерико Гайо со счетом 6:4, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Россиянин сделал 3 эйса и совершил 2 двойные ошибки, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 4.
В третьем круге Рублев встретится с испанцем Альбертом Рамосом.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 1 565 480 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 3, WC) — Федерико Гайо (Италия, LL) — 6:4, 6:3
Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Адриан Маннарино (Франция, 17) — 6:4, 6:4
18
Зачет
vs
1
Офсайд
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