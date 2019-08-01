08:27 | Теннис — ATP

Циципас, Томпсон и Кирьос пробились в третий раунд турнира

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Результаты матчей второго раунда турнира АТР в Вашингтоне (США).

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 895 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 1) - Томми Пол (США, WC) - 6:3, 7:5

Джордан Томпсон (Австралия) - Ян-Леннард Штруфф (Германия, 14) - 6:7 (8:10), 6:4, 7:5

Ник Кирьос (Австралия) - Жиль Симон (Франция, 11) - 6:4, 7:6 (7:5)

Йошихито Нишиока (Япония) - Давид Гоффен (Бельгия, 7) - 6:7 (5:7), 6:2, 7:6 (7:5)

Петер Гойовчик (Германия, LL) - Алекс Де Минаур (Австралия, 12) - 6:3, 7:6 (8:6)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/washington/2019/

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