Циципас сыграет против Зверева в финале турнира в Мексике
09:10
Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале турнира ATP в Акапулько (Мексика) — 6:1, 6:3.
В финале Циципас встретится с немцем Александром Зверевым. Матч состоится 21 марта.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 1 053 560 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Стефанос Циципас (Греция, 1) — Лоренцо Музетти (Италия, Q) — 6:1, 6:3
4
Зачет
vs
0
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