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Циципас сыграет против Зверева в финале турнира в Мексике

09:10
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Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале турнира ATP в Акапулько (Мексика) — 6:1, 6:3.

В финале Циципас встретится с немцем Александром Зверевым. Матч состоится 21 марта.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 053 560 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Стефанос Циципас (Греция, 1) — Лоренцо Музетти (Италия, Q) — 6:1, 6:3

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