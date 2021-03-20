Зверев сыграет в финале турнира в Акапулько
07:54
Немецкий теннисист Александр Зверев пробился в финал турнира ATP в Акапулько. В двух сетах он обыграл соотечественника Доминика Кепфера.
Второй финалист определится в мтаче Стефанос Циципас — Лоренцо Музетти.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 1 053 560 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Александр Зверев (Германия, 2) — Доминик Кепфер (Германия) — 6:4, 7:6 (7:5)
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