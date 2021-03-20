Зверев сыграет в финале турнира в Акапулько

Немецкий теннисист Александр Зверев пробился в финал турнира ATP в Акапулько. В двух сетах он обыграл соотечественника Доминика Кепфера.

Второй финалист определится в мтаче Стефанос Циципас — Лоренцо Музетти.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 053 560 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Александр Зверев (Германия, 2) — Доминик Кепфер (Германия) — 6:4, 7:6 (7:5)