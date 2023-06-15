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Сегодня, 20:42

Циципас проиграл Гаске во втором круге турнира в Штутгарте

Ана Горшкова
Корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас проиграл французу Ришару Гаске во втором круге турнира ATP 250 в Штутгарте.

Матч завершился со счетом 6:7 (8:10), 6:2, 5:7. Спортсмены провели на корте 2 часа 17 минут.

5-я ракетка мира Циципас 19 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету 55-й ракетки мира Гаске 5 эйсов, 6 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

В четвертьфинале Гаске сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом.

Штутгарт (Германия)

Турнир ATP BOSS OPEN

Призовой фонд 718 410 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Ришар Гаске (Франция) — Стефанос Циципас (Греция, 1, WC) — 7:6 (10:8), 2:6, 7:5

Теннис
Ришар Гаске
Стефанос Циципас
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