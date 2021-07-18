Циципас призвал легализовать подсказки тренера во время матчей
16:36
Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас призвал легализовать подсказки тренеров в теннисе. Сейчас они запрещены, и грек почти в каждом матче получает за них предупреждения.
«Подсказки тренера в теннисе нужно разрешить. Спорт должен это принять. Мы, наверное, единственный глобальный вид спорта, в котором тренеру запрещено подсказывать во время игры.
Нужно это легализовать. Пришло время сделать большой шаг вперед», — написал Циципас в Twitter.
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