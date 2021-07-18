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Испанец Карреньо Буста стал победителем турнира в Гамбурге

16:05

Испанец Пабло Карреньо Буста стал победителем теннисного турнира в Гамбурге. В решающем матче он в двух сетах победил серба Филипа Краиновича — 6:2, 6:4.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 030 900 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Пабло Карреньо Буста (Испания, 2) — Филип Краинович (Сербия, 6) — 6:2, 6:4

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Иван Шитик все материалы автора

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