Испанец Карреньо Буста стал победителем турнира в Гамбурге
16:05
Испанец Пабло Карреньо Буста стал победителем теннисного турнира в Гамбурге. В решающем матче он в двух сетах победил серба Филипа Краиновича — 6:2, 6:4.
Гамбург (Германия)
Турнир ATP Hamburg European Open
Призовой фонд 1 030 900 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Пабло Карреньо Буста (Испания, 2) — Филип Краинович (Сербия, 6) — 6:2, 6:4
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