Испанец Карреньо Буста стал победителем турнира в Гамбурге

Испанец Пабло Карреньо Буста стал победителем теннисного турнира в Гамбурге. В решающем матче он в двух сетах победил серба Филипа Краиновича — 6:2, 6:4.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 030 900 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Пабло Карреньо Буста (Испания, 2) — Филип Краинович (Сербия, 6) — 6:2, 6:4