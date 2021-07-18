Рууд обыграл Корию в финале турнира в Бостаде
16:55
Норвежский теннисист Каспер Рууд стал победителем турнира АТР в Бостаде (Швеция). В финале он обыграл аргентинца Федерико Корию (6:3, 6:3).
Матч продолжался один час и 28 минут. 22-летний норвежец выиграл третий турнир в карьере и второй в текущем году. Он занимает 16-е место в рейтинге АТР.
Бостад (Швеция)
Турнир ATP Nordea Open
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Федерико Кория (Аргентина) — 6:3, 6:3
Читайте также
«Бой с Александром Емельяненко ниже моего достоинства. А Тони Джонсон — чертила вонючая». Огонь от русского тяжеловеса
«Слышу от детских тренеров: «Отдай пас, не обводи, играй проще». А если это звезда растет?!» Идеи Бердыева
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю