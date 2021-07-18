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Рууд обыграл Корию в финале турнира в Бостаде

16:55
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Норвежский теннисист Каспер Рууд стал победителем турнира АТР в Бостаде (Швеция). В финале он обыграл аргентинца Федерико Корию (6:3, 6:3).

Матч продолжался один час и 28 минут. 22-летний норвежец выиграл третий турнир в карьере и второй в текущем году. Он занимает 16-е место в рейтинге АТР.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Федерико Кория (Аргентина) — 6:3, 6:3

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