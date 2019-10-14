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Циципас назвал игру Медведева скукой

13:56
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Представитель Греции Стефанос Циципас высказался об игре Даниила Медведева. Первая ракетка России ведет по личным встречам со счетом 5:0.

— Игра Медведева? Не хочу показаться грубым, но это скука, просто скука, — приводит Tennis Head слова Циципаса. — У него классная подача, вернув которую, вы начинаете бесчисленное количество раз просто перебивать мяч через сетку. Пока не допустите ошибку. Чтобы выиграть у Даниила розыгрыш, нужно ударить по мячу изо всех сил так, чтобы он не успел за ним. В противном случае розыгрыш продолжится.

    

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