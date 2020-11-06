Чорич и Умбер снялись с турнира в Софии

24-я и 34-я ракетки мира Борна Чорич и Уго Умбер не выступят на турнире в Софии, сообщает официальный сайт турнира.

Также от участия отказались Джордан Томпсон, Фелисиано Лопес, Лоренцо Сонего и Альберт Рамос-Винолас, которые должны были заменить других снявшихся игроков. Теперь в основную сетку попали Стефано Травалья, Ласло Дьере, Сальваторе Карузо, Вашек Поспишил, Пабло Андухар.

Турнир пройдет на следующей неделе и станет последним перед итоговым ATP.