Чорич и Гарин вышли в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро
07:22
Хорват Борна Чорич выиграл у итальянца Лоренцо Сонего в матче 1/4 финала турнира в Рио-де-Жанейро. Следующим его соперником будет чилиец Кристиан Гарин, выигравший у аргентинца Федерико Кория.
Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Турнир ATP Rio Open presented by Claro
Призовой фонд 1 759 905 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Борна Чорич (Хорватия, 5) — Лоренцо Сонего (Италия) — 7:6 (7:5), 6:3
Кристиан Гарин (Чили, 3) — Федерико Кория (Аргентина, Q) — 2:6, 6:3, 7:5
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