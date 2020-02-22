Чорич и Гарин вышли в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро

Хорват Борна Чорич выиграл у итальянца Лоренцо Сонего в матче 1/4 финала турнира в Рио-де-Жанейро. Следующим его соперником будет чилиец Кристиан Гарин, выигравший у аргентинца Федерико Кория.

Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Турнир ATP Rio Open presented by Claro

Призовой фонд 1 759 905 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Борна Чорич (Хорватия, 5) — Лоренцо Сонего (Италия) — 7:6 (7:5), 6:3

Кристиан Гарин (Чили, 3) — Федерико Кория (Аргентина, Q) — 2:6, 6:3, 7:5