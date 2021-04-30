Рублев: «Сейчас Карацев понимает, что, помимо таланта, нужно реально пахать»

Российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублев в интервью «СЭ» объяснил прорыв Аслана Карацева в этом сезоне.

«Я его знаю с детства. По своему возрасту он всегда был одним из первых в России. Когда у нас были сборы и командные соревнования, мы виделись. Просто, мне кажется, что в детстве он думал, как и все талантливые дети, что все само сложится, что не надо для этого ничего делать. Потом, когда время шло, и он не реализовывал ожидания, возможно, Аслан стал все по-другому воспринимать, больше работать», — сказал Рублев «СЭ».

Рублев добавил, что, как он понимает, у Карацева были травмы, из-за которых он пропускал турниры.

«Возможно, эти травмы связаны с тем, что, когда он был молодым и нужно было правильно развивать свое тело, он этого не делал, думая, что все само разрешится. Полагаю, к нему пришло понимание, что, помимо таланта, нужно реально пахать. Из этого складывается прогресс, который он сейчас и показывает», — добавил Рублев.

Андрей Рублев заявлен на следующей неделе на турнире серии «Мастерс» в Мадриде. Аслан Карацев подтвердил свое участие на турнире категории ATP-250 в Лионе (Франция).

(Екатерина Звенигородская)