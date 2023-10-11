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Чесноков заявил, что Рублев владел инициативой в матче против Пола

Виктория Кравченко
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что россиянин Андрей Рублев владел инициативой на протяжении всего матча 4-го круга турнира ATP в Шанхае против американца Томми Пола (7:5, 7:5).

«Была равная игра, но Рублев имел инициативу на протяжении всего матча. До счета 5:5 игра была абсолютно равна, но Пол стал невынужденно ошибаться, причем очень грубо. Если брать второй сет, то он был похож на первый, там при счете 6:5 пошли новые ошибки со стороны Пола», — цитирует Чеснокова ТАСС.

В четвертьфинале россиянин сыграет с Уго Умбером из Франции.

Источник: https://tass.ru/sport/18984285
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
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