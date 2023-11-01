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Сегодня, 15:27

Чесноков ожидает тяжелой борьбы в матче Сафиуллина и Хачанова

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча российских теннисистов Романа Сафиуллина и Карена Хачанова в третьем круге «мастерса» в Париже.

«Не считаю, что в матче Сафиуллина и Хачанова будет явный фаворит. Роман успел заметно измениться после их последнего противостояния на турнире в Вене, хотя Карен тогда и сыграл очень здорово. Тут важно отметить то, как Сафиуллин настроится после такой блистательной победы, как над Алькарасом. Считаю, что игра с Хачановым будет для Романа даже сложнее. Ожидаю тяжелой борьбы», — цитирует Чеснокова RT.

Во втором круге турнира в Париже Сафиуллин обыграл вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса, а Хачанов победил серба Ласло Джере.

Матч между россиянами пройдет 2 ноября.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1225060-chesnokov-borba-match-safiullin
Теннис
Андрей Чесноков
Карен Хачанов
Роман Сафиуллин
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