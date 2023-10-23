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Сегодня, 12:34

Чесноков оценил игру Карацева в нынешнем сезоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказал мнение о выступлениях российского теннисиста Аслана Карацева в текущем году.

«Карацев может играть очень здорово, невероятно здорово. Но все-таки у него должно быть больше стабильности. Иногда Аслан показывает феноменальный теннис, а иногда у него случается масса невынужденных ошибок», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

30-летний Карацев занимает 37-е место в актуальном рейтинге АТР. На прошедшей неделе он дошел до финала турнира в Токио, где проиграл американцу Бену Шелтону. Карацев не смог взять первый титул с января прошлого года.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11241407-chesnokov-ocenil-igru-karaceva-v-nyneshnem-sezone.html
Теннис
Андрей Чесноков
Аслан Карацев
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