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Циципас: «Возможность победить с моим братом невероятна. Это даже важнее, чем трофеи в одиночке»

Алина Савинова
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Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился впечатлениями от совместной победы с братом Петросом в парном турнире в Антверпене.

«Эмоций, конечно, много. Должен сказать, что за свою жизнь я сыграл много турниров, завоевал много титулов, и у меня остались прекрасные воспоминания. Но победа здесь оставила совсем другие впечатления, и я могу с большой уверенностью сказать, что это, наверное, один из самых эмоциональных и важных моментов в моей карьере. Это даже больше, чем трофеи в одиночке. Возможность победить с моим братом невероятна. Будучи маленькими детьми, бегающими за теннисными мячами, мы и подумать не могли, что у нас будет возможность сыграть в ATP 250, 500 или 1000. Я хотел бы поблагодарить Петроса и всех, кто сделал это возможным. Мы прошли долгий путь, и я очень надеюсь, что мы будем поддерживать друг друга и сможем сделать это путешествие мечтой», — приводит The Tennis Letter слова Циципаса.

В финальном матче на турнире в Антверпене, который прошел 22 октября, братья Циципас обыграли представителя Уругвая Ариеля Бехара и Адама Павлашека из Чехии со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 10:8.

Для 25-летнего Стефаноса это вторая победа в парных турнирах на уровне ATP. 23-летний Петрос завоевал свой первый титул в парном разряде.

Источник: https://twitter.com/TheTennisLetter/status/1716392969321025790?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet%7Ctwtr%5Etrue
Теннис
Стефанос Циципас
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