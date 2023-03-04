Чесноков назвал фаворита финала Медведев — Рублев

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча россиянина Даниила Медведева с соотечественником Андреем Рублевым в финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

«Рублев выиграл матч у Давидович-Фокины, уступая на тай-брейке со счетом 1:6 — как раз после этого его и понесло. Проиграй он тот матч, может быть, на следующем турнире его бы снова лихорадило. Сейчас Медведев абсолютно другой. Я не знаю, что нужно сделать Андрею, чтобы обыграть Даниила. Медведев уверен в себе: наверное, играет сейчас в лучший теннис в своей карьере. Получается абсолютно все. В матче Рублев — Медведев преимущество будет на стороне Даниила. Он и будет фаворитом. Хотя, честно говоря, для меня встреча Джоковича и Медведева была финалом турнира в Дубае», — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

В полуфинале 27-летний Медведев обыграл серба Новака Джоковича (6:4, 6:4), а 25-летний Рублев одержал победу над немцем Александром Зверевым (6:3, 7:6 (11:9).