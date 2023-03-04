Джокович — о матче против Надаля на грунте: «Если бы я не мог его обыграть, я бы не играл в теннис»

Сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос, сможет ли он обыграть испанца Рафаэля Надаля на грунтовом покрытии.

«Смогу ли обыграть Надаля на грунте? Если бы такой возможности не было, друг мой, я бы не играл в теннис. Если не сыграю в Америке, то буду играть на грунте. Наверное, Монте-Карло станет следующим турниром. В таком случае я возьму перерыв, подготовлюсь. Грунт — самое требовательное покрытие. Чтобы к нему подготовиться, нужно больше всего времени», — заявил Джокович на пресс-конференции.

Турнир ATP Masters 1000 Monte Carlo пройдет с 9 по 16 апреля.