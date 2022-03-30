Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

30 марта, 23:17

Синнер снялся с 1/4 финала турнира в Майами из-за мозолей на ногах

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Стала известна причина снятия итальянского теннисиста Янника Синнера с матча 1/4 финала «Мастерса» в Майами.

Как сообщает журналист Михал Самульски в Twitter, игрок решил досрочно завершить матч из-за мозолей на ногах.

Синнер встречался в четвертьфинале с Франсиско Черундоло. При счете 4:1 в первом сете в пользу аргентинца Янник отказался от продолжения игры. Матч продлился 23 минуты.

Черундоло в полуфинале турнира в Майями сыграет с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия) — Александр Зверев (Германия).

103-я ракетка мира впервые играет в основной сетке «Мастерса», и до этого у него не было ни одной победы уровня ATP на харде. По итогам турнира Черундоло поднимется на 51-ю строчку рейтинга.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Франсиско Черундоло (Аргентина) — Янник Синнер (Италия, 9) — 4:1 отказ 2-го игрока

Источник: https://twitter.com/MichalSamulski/status/1509256048707870726?s=20&t=kFBhn1JWTqqnju3TSdXliQ
Теннис
0
Читайте также
Тренер фигуристов получил 3,5 года колонии за выстрел в голову. Он выступал за сборную России и работал с детьми
Гражданство США, куча денег и погоня за рекордом. Как живет русская звезда НХЛ Евгений Малкин в эпоху санкций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черундоло вышел в полуфинал турнира в Майами на отказе соперника
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости