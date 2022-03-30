Синнер снялся с 1/4 финала турнира в Майами из-за мозолей на ногах

Стала известна причина снятия итальянского теннисиста Янника Синнера с матча 1/4 финала «Мастерса» в Майами.

Как сообщает журналист Михал Самульски в Twitter, игрок решил досрочно завершить матч из-за мозолей на ногах.

Синнер встречался в четвертьфинале с Франсиско Черундоло. При счете 4:1 в первом сете в пользу аргентинца Янник отказался от продолжения игры. Матч продлился 23 минуты.

Черундоло в полуфинале турнира в Майями сыграет с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия) — Александр Зверев (Германия).

103-я ракетка мира впервые играет в основной сетке «Мастерса», и до этого у него не было ни одной победы уровня ATP на харде. По итогам турнира Черундоло поднимется на 51-ю строчку рейтинга.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Франсиско Черундоло (Аргентина) — Янник Синнер (Италия, 9) — 4:1 отказ 2-го игрока