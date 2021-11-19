Каспер Рууд: «Я использовал ошибки Рублева и очень умно сыграл сегодня»

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал победу над Андреем Рублевым (2:6, 7:5, 7:6 (7:5) в матче Итогового турнира АТР.

«Сложно сказать что это было, — сказал Рууд в интервью после матча. — Я наслаждаюсь моментом. С нетерпением жду того, что будет завтра. Сложная игра, было много противоречивых моментов, но я заставил себя собраться. Я столько раз проигрывал ему, что это был серьезный вызов для меня. Очень рад, что сыграю в полуфинале.

Андрей играет очень быстро. Сложно сразу понять, за счет чего я победил. Я пытался атаковать, когда у него была вторая подача. С ним тяжело играть, он не дает времени для принятия решения. Я использовал его ошибки и очень умно сыграл сегодня».

Рублев покидает турнир. Рууд в полуфинале сыграет с еще одним россиянином Даниилом Медведевым.

«Медведев очень хорошо двигается по корту, играет очень быстро. Чтобы победить его, мне нужно быть на своем топ-уровне», — отметил он.

В другом полуфинале сыграют серб Новак Джокович и немец Александр Зверев.