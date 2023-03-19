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Чесноков считает, что Медведев расслабился в концовке матча с Тиафо

Руслан Минаев
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Бывший российский теннисист Андрей Чесноков поделился мнением об игре Даниила Медведева с Фрэнсисом Тиафо в полуфинале турнира ATP серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Я был очень удивлен, что Медведев так долго не мог завершить матч, но там розыгрыши были просто феноменальные. То, как Медведев двигается по корту, это что-то потрясающее, сейчас так может только Джокович. Было видно, что в конце Даниил немного расслабился, а Тиафо, почувствовав близость проигрыша, стал играть свободнее», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Медведев обыграл американца со счетом 7:5, 7:6 (7:4). В финале россиянин сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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