Медведев: «Концовка с Тиафу получилась безумной. В финале постараюсь показать лучшую игру»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу над американцем Фрэнсисом Тиафу в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

«Концовка получилась безумной. Я очень зажался. Думал: «Господи, сколько возможностей уже упустил». Но мне все равно удавалось хорошо играть. Завершить эйсом стало таким облегчением. Не знаю, что сказать. Рад, что сумел не проиграть матч. Сейчас я играю все лучше и лучше. Постараюсь завтра показать лучшую игру», — сказал Медведев после матча.

В финале турнира россиянин сыграет против испанца Карлоса Алькараса.