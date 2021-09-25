Бублик проиграл в полуфинале турнира в Нур-Султане

Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл Квону Сун Ву из Кореи в полуфинале турнира в Нур-Султане.

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты и завершилась в пользу 82-й ракетки мира со счетом 3:6, 7:5, 6:3.

В финале Квон Сун Ву сыграет против австралийца Джеймса Дакворта.

Нур-Султан (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 541 800 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Квон Сун Ву (Корея) — Александр Бублик (Казахстан, 2) — 3:6, 7:5, 6:3