Бублик проиграл в полуфинале турнира в Нур-Султане
16:02
Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл Квону Сун Ву из Кореи в полуфинале турнира в Нур-Султане.
Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты и завершилась в пользу 82-й ракетки мира со счетом 3:6, 7:5, 6:3.
В финале Квон Сун Ву сыграет против австралийца Джеймса Дакворта.
Нур-Султан (Казахстан)
Турнир ATP Astana Open
Призовой фонд 541 800 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Квон Сун Ву (Корея) — Александр Бублик (Казахстан, 2) — 3:6, 7:5, 6:3
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