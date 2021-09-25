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Хуркач вышел в финал турнира в Метце

16:50

Поляк Хуберт Хуркач вышел в финал теннисного турнира в Метце. Хуркач, который посеян на турнире под первым номером, в полуфинале переиграл немца Петера Гойовчика — 6:4, 7:6.

Второй соперник определится в паре Гаэль Монфис (Франция, 4) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 2).

Метц (Франция)

Турнир ATP Moselle Open

Призовой фонд 481 270 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Хуберт Хуркач (Польша, 1) — Петер Гойовчик (Германия, Q) — 6:4, 7:6 (7:4)

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Иван Шитик все материалы автора

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