Хуркач вышел в финал турнира в Метце

Поляк Хуберт Хуркач вышел в финал теннисного турнира в Метце. Хуркач, который посеян на турнире под первым номером, в полуфинале переиграл немца Петера Гойовчика — 6:4, 7:6.

Второй соперник определится в паре Гаэль Монфис (Франция, 4) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 2).

Метц (Франция)

Турнир ATP Moselle Open

Призовой фонд 481 270 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Хуберт Хуркач (Польша, 1) — Петер Гойовчик (Германия, Q) — 6:4, 7:6 (7:4)