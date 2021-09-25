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Австралиец Дакуорт обыграл белоруса Ивашко и вышел в финал турнира в Казахстане

13:48
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Австралиец Джеймс Дакуорт вышел в финал турнира ATP в Нур-Султане (Казахстан).

В полуфинале Дакуорт обыграл белоруса Илью Ивашко в двух сетах — 6:3, 7:6 (7:4).

В финале Дакуорт встретится с победителем второго полуфинального матча Квон Сун Ву (Корея) — Александр Бублик (Казахстан, 2).

Нур-Султан (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 541 800 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Джеймс Дакуорт (Австралия) — Илья Ивашко (Белоруссия, 8) — 6:3, 7:6 (7:4)

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Иван Торопцев все материалы автора

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