Шаповалов уступил Харрису во втором круге турнира в Майами

Канадский теннисист Денис Шаповалов во втором круге турнира в Майами уступил южноамериканцу Ллойду Харрису со счетом 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Канадец сделал 4 эйса и 6 двойных ошибок, а также реализовал 2 брейк-пойнта из 3. У 44-й ракетки мира 4 подачи навылет и 5 реализованных брейк-пойнта из 11.

В третьем круге Харрис встретится с японцем Есихито Нисиокой.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ллойд Харрис (ЮАР) — Денис Шаповалов (Канада, 12) — 6:3, 6:4

Стефанос Циципас (Греция, 3) — Джеффри Джон Вольф (США, Q) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:1

Марин Чилич (Хорватия, 21) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:0, 6:3