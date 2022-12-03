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Норри: «В теннисе как только достигаешь какой-то цели, сразу начинаешь думать о другой»

Кэмерон Норри рассказал, над чем планирует поработать в межсезонье
Анна Горшкова
Корреспондент
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Британский теннисист Кэмерон Норри рассказал, над чем планирует поработать в межсезонье. Он завершил сезон на 14-й строчке рейтинга ATP.

«Думаю, есть много вещей, которые я могу улучшить, в частности, могу поработать над скоростью удара справа, могу поработать над подачей. Я знаю, что могу стать еще более сложным соперником для других ребят.

Каждый игрок хочет поставить галочку напротив этой цели и попасть в топ-10. Но теннис работает так, что как только достигаешь какой-то цели, сразу начинаешь думать о другой. После топ-10 хочешь быть в пятерке, потом в тройке, а потом и первой ракеткой мира», — приводит слова Норри Tennis365.com.

В сезоне-2022 британец четыре раза выходил в финал турниров ATP и одержал победу в двух: в Делрей-Бич и Лионе.

Источник: Tennis365
Теннис
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