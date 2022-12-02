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Сегодня, 18:26

Зверев — о возвращении на корт: «Не играл семь месяцев, так что я самый голодный»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, почему может выиграть выставочный турнир в Саудовской Аравии. Это его первый турнир после разрыва связок голеностопа.

«Я не играл семь месяцев, так что я самый голодный из всех участников», — приводит слова Зверева Tennis Majors.

Турнир в Саудовской Аравии пройдет с 8 по 10 декабря. На нем кроме Зверева сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублев, Стефанос Циципас, Доминик Тим, Стэн Вавринка, Ник Кириос, Тэйлор Фритц и Кэмерон Норри.

Напомним, что 25-летний немец пропустил все турниры после полуфинала «Ролан Гаррос», на котором порвал связки голеностопа.

Источник: Tennis Majors
Теннис
Александр Зверев (теннис)
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