Норри вышел в третий круг Уимблдона-2022
Британец Кэмерон Норри обыграл испанца Хауме Мунара во второй круге Уимблдона-2022 — 6:4, 3:6, 5:7, 6:0, 6:2.
Следующим соперником Норри станет американец Стив Джонсон.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Кэмерон Норри (Великобритания, 9) — Хауме Мунар (Испания) — 6:4, 3:6, 5:7, 6:0, 6:2
Николоз Басилашвили (Грузия, 22) — Кантен Алис (Франция) — 7:6 (9:7), 0:6, 7:5, 7:6 (7:5)
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