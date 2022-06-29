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Сегодня, 20:05

Норри вышел в третий круг Уимблдона-2022

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Британец Кэмерон Норри обыграл испанца Хауме Мунара во второй круге Уимблдона-2022 — 6:4, 3:6, 5:7, 6:0, 6:2.

Следующим соперником Норри станет американец Стив Джонсон.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Кэмерон Норри (Великобритания, 9) — Хауме Мунар (Испания) — 6:4, 3:6, 5:7, 6:0, 6:2

Николоз Басилашвили (Грузия, 22) — Кантен Алис (Франция) — 7:6 (9:7), 0:6, 7:5, 7:6 (7:5)

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