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Сегодня, 21:24

Синнер вышел в третий круг Уимблдона-2022

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Итальянец Янник Синнер обыграл шведа Микаэля Имера во втором круге Уимблдона-2022 — 6:4, 6:3, 5:7, 6:2.

Его следующим соперником станет победитель пары Энди Маррей (Великобритания) — Джон Изнер (США, 20).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, 10) — Микаэль Имер (Швеция) — 6:4, 6:3, 5:7, 6:2

Томми Пол (США, 30) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:2, 6:4, 6:1

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