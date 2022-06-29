Синнер вышел в третий круг Уимблдона-2022
Итальянец Янник Синнер обыграл шведа Микаэля Имера во втором круге Уимблдона-2022 — 6:4, 6:3, 5:7, 6:2.
Его следующим соперником станет победитель пары Энди Маррей (Великобритания) — Джон Изнер (США, 20).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Янник Синнер (Италия, 10) — Микаэль Имер (Швеция) — 6:4, 6:3, 5:7, 6:2
Томми Пол (США, 30) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:2, 6:4, 6:1
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