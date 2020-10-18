Борна Чорич: «Рублев показал потрясающий теннис»

Хорватский теннисист Борна Чорич высоко оценил игру россиянина Андрея Рублева в финале турнира в Санкт-Петербурге. В решающем матче Рублев победил со счетом 7:6 (7:5), 6:4.

— Может быть, мне немного не повезло при счете 5-2 на тай-брейке, но я не очень люблю полагаться на везение и верить в это, — цитирует официальный сайт турнира в Санкт-Петербурге Чорича. — У меня было 3 очень близких мяча, я буквально чуть-чуть промахнулся, чуть-чуть ошибся, но так бывает в теннисе. В матче против Раонича мне немного повезло: там было удачное касание сетки. Такое бывает в теннисе: где-то тебе везет, где-то везет твоему сопернику. В целом Андрей победил заслужено, он был лучшим на корте сегодня.

— У вас и до этого были поражения от Андрея. Какой у вас был тактический план игры против Андрея сегодня, чтобы его победить? Какие у него слабые стороны, которые вы хотели использовать на этом матче?

— У меня, конечно, был тактический план на игру против него, но я не хочу вдаваться сейчас в детали этого плана. На самом деле у меня не было особых возможностей претворить этот план в жизнь, потому что, как я уже говорил, Андрей показывал потрясающий теннис. Он двигался по корту очень быстро, невероятно подавал. За весь матч у меня было всего пару моментов, когда я контролировал ход розыгрышей. План был, но не было возможности его реализовать на корте сегодня.