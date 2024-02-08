Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

8 февраля, 21:18

Хуркач победил Шевченко и вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Поляк Хуберт Хуркач победил представляющего Казахстан Александра Шевченко во втором круге турнира в Марселе — 6:1, 6:4.

Матч длился 1 час 7 минут. Хуркач сделал за игру 13 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. У Шевченко — 3 эйса и 2 из 5 реализованных брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Хуркач сыграет с чехом Томашем Махачем.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 724 015 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Хуберт Хуркач (Польша, 1) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:1, 6:4

Теннис
Александр Шевченко
Хуберт Хуркач
0
Читайте также
Джикия рассказал о своем будущем в «Спартаке»
Представлены самые яркие фотографии Кубка Азии 2024 года
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Димитров вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

Янчук считает, что приглашение Медведева на Кубок Лейвера говорит о высочайшем признании
Новости
RSS RSS
Все новости