Хуркач победил Шевченко и вышел в четвертьфинал турнира в Марселе
Поляк Хуберт Хуркач победил представляющего Казахстан Александра Шевченко во втором круге турнира в Марселе — 6:1, 6:4.
Матч длился 1 час 7 минут. Хуркач сделал за игру 13 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. У Шевченко — 3 эйса и 2 из 5 реализованных брейк-пойнтов.
В четвертьфинале Хуркач сыграет с чехом Томашем Махачем.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 724 015 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Хуберт Хуркач (Польша, 1) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:1, 6:4
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