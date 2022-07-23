Берреттини обыграл Тима и вышел в финал турнира в Гштааде
Итальянский теннисист Маттео Берреттини в полуфинале турнира в Гштааде (Швейцария) обыграл швейцарца Доминика Тима со счетом 6:1, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Итальянец сделал 4 эйса и 3 двойные ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 6.
В финале турнира Берреттини встретится с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Альберт Рамос (Испания).
Гштаад (Швейцария)
Турнир ATP EFG Swiss Open Gstaad
Призовой фонд 534 555 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Маттео Берреттини (Италия, 2) — Доминик Тим (Швейцария) — 6:1, 6:4
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