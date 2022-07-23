Берреттини обыграл Тима и вышел в финал турнира в Гштааде

Итальянский теннисист Маттео Берреттини в полуфинале турнира в Гштааде (Швейцария) обыграл швейцарца Доминика Тима со счетом 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Итальянец сделал 4 эйса и 3 двойные ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 6.

В финале турнира Берреттини встретится с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Альберт Рамос (Испания).

Гштаад (Швейцария)

Турнир ATP EFG Swiss Open Gstaad

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Маттео Берреттини (Италия, 2) — Доминик Тим (Швейцария) — 6:1, 6:4