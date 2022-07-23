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Сегодня, 10:49

Александр Зверев рассказал о восстановлении после разрыва связок

Виктория Кравченко
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о своем процессе восстановления после серьезного повреждения.

«Процесс реабилитации идет очень хорошо. Каждый день я добиваюсь важного прогресса и выполняю задачи, которые приближают меня к возвращению на корт. Точная дата моего возвращения пока не установлена, но я каждый день работаю, чтобы это случилось как можно скорее», — цитирует Зверева Eurosport.de.

7 июня немцу прооперировали голеностоп после падения в полуфинале «Ролан Гаррос». Тогда он порвал три боковые связки.

Александр Зверев (теннис)
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