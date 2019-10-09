Баутиста Агут обыграл Опелку на турнире в Шанхае

Испанец Роберто Баутиста Агут обыграл американца Райлли Опелку в матче второго круга турнира АТР в Шанхае — 6:4, 7:5. Матч продолжался 1 час 30 минут. В следующем раунде Баутиста Агут встретится с итальянцем Маттео Береттини.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 7 473 620 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Роберто Баутиста Агут (Испания, 8) — Райлли Опелка (США) — 6:4, 7:5